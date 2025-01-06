Brent, Pazartesi günü 14 Ekim’den bu yana en yüksek seviyesine ulaştıktan sonra varil başına 77 doların altına düştü. ABD ham petrolü yaklaşık 74 dolardan işlem gördü. Asya hisseleri, Wall Street’in beş günlük düşüş serisini sonlandırmasının ardından Pazartesi günü dalgalandı.

Her iki ham petrol endeksi de geçen hafta 100 günlük ortalamalarının üzerine çıktı ve Ekim ortasından bu yana işlem gördükleri aralıktan çıktı. İran ve Rusya’dan gelen varillerin seyrekleşip daha pahalı hale gelmesinin ardından yatırımcılar Suudi Arabistan’dan resmi fiyatların açıklanmasını bekleyecekler.

ING Grup Emtia Stratejisi Başkanı Warren Patterson, petrolün “Orta Doğu fiziksel pazarı tarafından yönlendirildiği. İran ve Rusya’dan gelen düşük akışlar, Asyalı alıcıları alternatif aramaya itti” dedi.

Martijn Rats’ın da aralarında bulunduğu Morgan Stanley analistleri yayınladıkları bir notta, Brent’in “muhtemelen 70 dolar civarında sabitlendiğini” söyledi. Banka, OPEC ve grup dışındaki üreticilerden gelen artan arzın talep büyümesini geride bırakmasıyla bu yıl günde yaklaşık 700 bin varil fazlalık öngörüyor.

Bu beklenti, OPEC+ üretiminin zayıf kalması ve en büyük ithalatçı Çin’den gelen zayıf talep petrolü etkiledi. Bu, Donald Trump’ın bu ay Beyaz Saray’a dönmeye hazırlanmasıyla jeopolitik belirsizlik ve artan öngörülemezlikle dengelendi.