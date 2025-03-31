Petrol piyasasında Trump'ın Rusya Devlet Başkanı Putin'e yönelik sözleri yankı buldu.

Brent petrol 72 dolara gerilerken, ABD ham petrolü de 70 doların altını test etti.

Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Ukrayna ile müzakerelerin yapılabilmesi için "meşru bir yönetim olması gerektiğine" ilişkin sözleri hakkında "çok sinirli ve kızgın" olduğunu belirterek bu söylemlerin "doğru olmadığını" ifade etti.

Savaşı sona erdirme konusunda Rusya ile anlaşmaya varılamazsa ve bunun Moskova'nın bir hatası olduğunu düşünürse, Rus petrolüne "ikincil tarifeler getireceği" uyarısında bulunan Trump, "Bu, eğer Rusya'dan petrol alırsanız, ABD'de iş yapamayacağınız anlamına gelir" dedi.

Rusya dünyanın en büyük üç petrol üreticisinden biri olurken, Putin'i cezalandırmaya yönelik herhangi bir ortak girişimin daha geniş ham petrol piyasası üzerinde geniş kapsamlı bir etkisi olabileceği değerlendiriliyor. Moskova'nın Ukrayna'yı geniş çaplı işgalinden bu yana en önemli alıcılar haline gelen Hindistan ve Çin özellikle baskı altında kalacak.