ABD Ham Petrolü , bu yılın en düşük kapanış fiyatı olan varil başına 69 doların altına düşerek yüzde 2,5 düştü. ABD tüketici güveni 2021’den bu yana en büyük düşüşü yaşadı. Bu da yatırımcıları hisse senetleri de dahil olmak üzere riskli varlıklardan kaçmaya yöneltti.

Donald Trump yönetimi, Çin’e karşı çip sektörünü hedef alan yeni sert önlemler almaya hazırlanıyor. Yönetim ayrıca, sektördeki kilit isimlere Çin’e karşı kısıtlamalarını artırmaları için baskı yapıyor. Bu durum eski başkan Joe Biden döneminde başlatılan Pekin yönetiminin teknolojik gücünü sınırlamak için başlatılan çabaların devamı niteliğini taşıyor. Son hamleler, dünyanın en büyük petrol tüketicisindeki enerji talebinin zaten kasvetli olan görünümünü daha da kötüleştiriyor.

Buffalo Bayou Commodities’de Frank Monkam, “Ham petrol piyasaları, ekonomik verilerdeki bir dizi başarısızlığın ardından bir düşüş baskısı katmanı daha görüyor. Ekonomik verilerdeki böyle bir gerileme ham petrol talebi için kötüye işaret” dedi.

Ham petrol, Şubat ayında girdiği yaklaşık 5 dolarlık aralığın altına düştü. Petrol, bu yılın başlarında başlangıçta 80 doların üzerine çıkmış ancak daha sonra Çin’den gelen zayıf talep beklentileri, piyasadaki ek varil potansiyeli ve tarifelerin küresel büyümeyi olumsuz etkilemesi ihtimali nedeniyle düşüşe geçmişti.