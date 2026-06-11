Brent petrolün varil fiyatı yüzde 2,26 artışla 95,20 dolara, ABD ham petrolü (WTI) varil fiyatı ise yüzde 2,5 yükselişle 92,30 dolara çıktı. Her iki gösterge petrol türü de bu hafta sert dalgalanmalar yaşarken, saldırı haberlerini kısa süre içinde olası bir anlaşma beklentileri takip etti.

Son gerilim, salı günü Hürmüz Boğazı yakınlarında bir ABD Apache helikopterinin düşürülmesiyle başladı. ABD buna İran’daki hedeflere saldırılar düzenleyerek karşılık verdi. Bu süreçte ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Hürmüz Boğazı’ndaki ABD ablukasını aşmaya çalışan ve ABD güçlerinin talimatlarına uymayan bir tankeri Umman Körfezi’nde etkisiz hale getirdi.

Çarşamba akşamı ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth düzenlediği basın toplantısında İran’a yönelik yeni saldırıları duyurarak, “Eğer bombalarla müzakere etmemiz gerekiyorsa, bombalarla müzakere ederiz” dedi. Daha sonra CENTCOM, söz konusu saldırıların İran’ın askeri gözetleme kabiliyetlerini, iletişim sistemlerini ve ülke genelindeki hava savunma tesislerini hedef aldığını açıkladı.

Saldırılara yanıt olarak İran’ın en üst düzey müşterek askeri komutanlığı, Hürmüz Boğazı’nın tüm deniz trafiğine kapatıldığını duyurdu. İran medyası kısa süre sonra, İran Devrim Muhafızları Donanması’nın “ihlalde bulunan iki gemiyi” vurduğunu öne sürdü.

İran devlet medyası ayrıca Devrim Muhafızları’nın ABD’ye ait 18 askeri hedefi vurduğunu ve Bahreyn’deki ABD Beşinci Filo karargâhını hedef aldığını bildirdi. Bahreyn İçişleri Bakanlığı ise ülkede sirenlerin çaldığını doğrulayarak vatandaşlardan sakin kalmalarını ve en yakın güvenli bölgeye gitmelerini istedi.

ABD ile İran arasındaki son karşılıklı saldırılar, Washington ve Tahran’ın nisan ayında kırılgan bir ateşkes üzerinde anlaşmasından bu yana yaşanan en ciddi gerilim artışı olarak değerlendiriliyor. O tarihten bu yana petrol stokları önemli ölçüde azalırken, somut bir diplomatik ilerleme sağlandığına dair herhangi bir açıklama yapılmadı.