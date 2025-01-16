ABD ham petrol stoklarındaki beklenenden daha büyük düşüşün, Rusya enerji ticaretine yönelik ABD yaptırımlarının körüklediği arz endişelerine eklenmesinin ardından, petrol fiyatları Çarşamba günü yaşadığı yükselişi bugün de sürdürüyor.

Brent ham petrol vadeli işlemleri, dün yüzde 2,6 oranında değer kazanarak 26 Temmuz’dan bu yana en yüksek seviyesine yükseldikten sonra, bugün 30 sent iğer bir deyişle yüzde 0,4 artarak varil başına 82,33 dolardan işlem görüyor.. ABD Batı Teksas Ham Petrol vadeli işlemleri Çarşamba günü yüzde 3,3 artışla 32 sent veya yüzde 0,4 artarak varil başına 80,36 dolara çıktı ve 19 Temmuz’dan bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.

ABD petrol stokları 7 haftadır geriliyor

ABD Enerji Bilgi İdaresi’nin Çarşamba günü yerel ham petrol stoklarının geçen hafta üst üste yedinci kez düştüğünü bildirmesinin ardından fiyatlar yükseldi. Bu, Temmuz 2021’den bu yana stoklarda görülen en uzun düşüş serisi oldu.

Uluslararası Enerji Ajansı Çarşamba günü aylık petrol piyasası raporunda, son yaptırım turunun Rus petrol arzını ve dağıtımını önemli ölçüde aksatabileceğini söyledi.

“OPEC arzı artırmayacaktır”

Commodity Context kurucusu Rory Johnston, konuya dair “Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü ve müttefikleri, son iki yıldır üretimi kısıtlıyorlar ve fiyatlardaki son yükselişe rağmen arzı artırma konusunda ihtiyatlı davranacaklardır” değerlendirmelerinde bulundu. Johnston, “Üretici grup, son bir yılda iyimserliğini o kadar sık ​​kaybetti ki, kesintileri hafifletme sürecine başlamadan önce ihtiyatlı davranması muhtemeldir,” dedi.