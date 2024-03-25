Brent ham petrolü geçen haftanın son üç gününde yüzde 2'den fazla geriledikten sonra varil başına 86 dolara yükselirken, ABD ham petrolü 81 doların üzerindeydi. 2022'de Ukrayna'nın işgalinden bu yana Rusya'nın Çin'den sonra en büyük müşterisi olan Hint petrol rafinerileri, yaptırım riskleri ve akışları engelleme nedeniyle artık devlet tarafından işletilen Sovcomflot PJSC'ye ait tankerleri kabul etmeyecek.

Ukrayna'nın devam eden drone saldırıları aynı zamanda Rusya'nın ham petrol rafine etme yeteneklerini de sekteye uğratıyor. Ayrıca hafta sonu Moskova'da meydana gelen terör saldırısında 130'dan fazla kişi hayatını kaybetti. Saldırıya Başkan Vladimir Putin Ukrayna'nın da dahil olduğunu ima etti.

OPEC+'nın üretim kısıntılarına devam etmesiyle ham petrol üçüncü aylık yükselişine doğru ilerliyor. Çin'in zayıf talep görünümü olumsuz yönde etkilese de Başbakan Li Qiang, Pekin'in büyümeyi teşvik etmek için politika desteğini artırdığını ve sistemik risklerin ele alındığını söyledi. Yükseliş havasını yansıtan para yöneticilerinin Brent üzerindeki net uzun pozisyonları bir yıldan fazla bir sürenin en yüksek seviyesine yükseldi.

ABD Merkez Komutanlığı, bu arada İran destekli Husilerin Cumartesi günü Çin'e ait petrol tankeri Huang Pu'ya füze ateşlediğini belirterek, Yemen açıklarındaki denizlerde gemi taşımacılığına yönelik devam eden risklerin altını çizdi. Saldırı, militan grubun daha önce Çin'den gelen gemilere saldırmayacağını söylemesinin ardından gerçekleşti.