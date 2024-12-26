Petrol, Çin’in teşvikleri ve ABD stoklarının odakta olmasıyla yükselişini sürdürüyor.

Brent ham petrol varil başına 73 doları görürken ABD ham petrolü 70 doların üzerine çıktı.

Büyümeyi desteklemek amacıyla Çin, yerel yetkililere devlet tahvillerinden elde edilen geliri nasıl yatıracakları konusunda daha fazla hareket alanı tanırken, faiz oranlarını şimdilik sabit tutuyor. Politika yapıcılar, bu ayın başlarında en büyük ham petrol ithalatçısında “orta derecede gevşek” parasal duruş sözü verdiler.

ABD’de Amerikan Petrol Enstitüsü, ticari ham petrol stoklarının geçen hafta 3,2 milyon varil düştüğünü ve bunun Perşembe günü hükümet verileriyle doğrulanması durumunda beşinci ardışık düşüş olacağını söyledi.

Pepperstone Group araştırma başkanı Chris Weston, “Bu yılın bu zamanında fiyat hareketlerini çok fazla yorumlamak bariz uyarılar içeriyor, ancak hala piyasadan sipariş verenler net alıcılar” dedi.

Ham petrol, Ekim ortasından bu yana dar bir aralıkta seyretmesine rağmen, mütevazı bir yıllık düşüşe doğru gidiyor.

2025’e girerken, işlemciler Donald Trump’ın yaklaşan başkanlığının olası etkilerine, Pekin’in ekonomisini destekleme çabalarına ve OPEC+’nın bir dizi gecikmeden sonra kısıtlamaları yalnızca kademeli olarak gevşetmeyi planlamasıyla küresel ham petrol arzı beklentilerine bakıyorlar.