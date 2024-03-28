ABD ham petrolü iki günlük mütevazi bir düşüşün ardından varil başına 82 dolara yükselirken, Brent ham petrolü 86 doların üzerine çıktı. ABD ham petrol göstergesi bu yıl yüzde 14 arttı.

OPEC+’nın günlük 2 milyon varillik kesintileri Haziran ayı sonuna kadar uzatıldı ve bu da küresel stokların azalacağı yönündeki beklentileri destekliyor. Birkaç yetkiliye göre, gelecek hafta yapılacak inceleme toplantısı öncesinde delegeler kotaların etkili olduğu kanıtlandığından herhangi bir değişiklik tavsiye etmeye gerek görmediler.

Ham petrolün ilk çeyrekteki canlanmasına, Ukrayna’nın Rus enerji altyapısına yönelik drone saldırıları, Orta Doğu’daki jeopolitik gerilimler ve Hindistan dahil Asya ekonomilerindeki talep artışı da yardımcı oldu. Yine de, bu hafta verilerde ABD ülke çapındaki ham ve benzin stoklarındaki artış, OPEC+ dışı petrol arzının genişlemeye devam etmesiyle birlikte sıkışıklığın bir kısmını azalttı.

Yükseliş ortamı, bazı bankaların, olayların nasıl sonuçlanacağına bağlı olarak daha yüksek fiyatlar için alan olduğu konusunda uyarmasına neden oldu. JP Morgan Chase & Co. mevcut tahminlerine sadık kalarak bu hafta, Rusya’nın üretiminin etkisinin devam etmesi durumunda Brent’in Eylül ayına kadar üç haneli rakamlara ulaşmasının mümkün olduğunu söyledi.