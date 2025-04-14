Petrol fiyatları, ABD’nin ticaret savaşındaki son hamleleri ve Washington ile Tahran arasındaki hafta sonu gerçekleşen görüşmelerinin etkileriyle dört yılın en düşük seviyesinin biraz üzerinde dengelendi.

Brent, art arda gelen iki haftalık kaybın ardından varil başına 65 dolar civarında işlem görürken, ABD ham petrolü ise 61 doların üzerinde işlem gördü. ABD Başkanı Donald Trump, çeşitli tüketici elektroniği ürünlerine yönelik ithalat vergilerini askıya almasına rağmen, belirli bir tarifenin yakında açıklanacağını da belirtti.

Bu arada İran ile gerilimin azalması, arzın iyileşme ihtimalini gündeme getirdi. Umman’da hafta sonu yapılan görüşmeler, 2022’den bu yana gerçekleşen ilk üst düzey temas olurken, Tahran’ın nükleer programı üzerindeki çıkmazı çözmek için yenilenmiş bir çabaya işaret etti. Her iki taraf da tekrar görüşme konusunda anlaştı.

Ham petrol fiyatları, özellikle ABD ile Çin arasındaki gerginlik nedeniyle, Nisan ayında sert şekilde düştü. Bu gelişme, enerji talebine zarar verecek küresel bir resesyon korkusunu artırdı. Öte yandan, OPEC+’ın üretimi beklentilerin ötesinde hızla yeniden artırma yönündeki sürpriz kararı da düşüş eğilimini destekledi.