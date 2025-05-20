Petrol, ABD Başkanı Trump’ın Ukrayna-Rusya savaşını bitirme çabalarından vazgeçtiği işaretleri sonrası iki günlük kazancın ardından yatay seyretti

Brent petrol varili yaklaşık 66 dolar seviyesinde işlem görürken, ABD ham petrolü ise 63 doların altında kaldı. Trump, Ukrayna ve Rusya’nın derhal ateşkes görüşmelerine başlayacağını söyledi, ancak bu görüşmelerin ABD olmadan ve OPEC+ üreticilerine yönelik ek baskı işaretleri olmadan gerçekleşebileceğini belirtti.

Petrol, Nisan ayında yüzde 16’ya yakın düşüşün ardından, ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşındaki yumuşamanın risk iştahını artırmasıyla toparlandı. Ancak, Rusya ya da diğer OPEC+ üreticisi İran’a uygulanan yaptırımların azaltılacağına dair herhangi bir işaret, zaten bu yıl aşırı arzla karşı karşıya olan küresel piyasaya daha fazla petrol ekleyebilir.

Bu arada İran, uranyum zenginleştirme kapasitesinin “kesinlikle müzakere konusu olmadığını” belirtti; bu, taraflar arasındaki görüşmelerde ABD’nin temel taleplerinden biri. Bir nükleer anlaşma, petrol ihracatı da dahil olmak üzere yaptırımların hafifletilmesinin yolunu açabilir.

Westpac Banking Corp.’un emtia ve karbon araştırmaları başkanı Robert Rennie, “Her iki görüşmenin de anlaşmaya varması uzun zaman alacak ve her iki yöne de gidebilir. Brent petrol, 66-67 dolar bölgesinde pahalı görünüyor ve OPEC+ kapalı üretimi geri getirdikçe 60-65 dolar aralığında bir yatay seyir izlemeli” diye ekledi.