Petrol, Çin ekonomisindeki yavaş toparlanma işaretleri üzerine yükseldi. Yatırımcılar daha fazla yön için 5 Aralık Perşembe günü yapılacak OPEC+ toplantısını bekliyor.

Brent geçen hafta yüzde 3 düştükten sonra varil başına 72 dolar civarında işlem gördü. ABD Ham Petrolü ise 68 doların üzerinde işlem görüyor. Çin’in fabrika faaliyetleri Kasım ayında da büyüme gösterdi.

Yatırımcılar, grubun üretimde üçüncü kez hafif bir artışı ertelemesini bekliyor. Ayrıca yatırımcılar toplantıda gelecekteki politikalarla ilgili ipuçları arayacak. Petrol, Orta Doğu ve Rusya’daki jeopolitik gelişmeler, Trump başkanlığı ve Çin’deki görünüm tarafında Ekim ortasından bu yana 6 doların altında bir aralıkta işlem görüyor.

ING Grup Emtia Stratejisi Başkanı Warren Patterson, “Petrol fiyatları büyük ölçüde aralıklı kalmaya devam ediyor ve OPEC+ toplantısına doğru giderken çok fazla belirsizlik var. Piyasanın gelecek yıl gruptan ek arza ihtiyacı olmasa da, piyasayı desteklemeye ve pazar payındaki kaybının sınırlanması arasında bir denge bulunması gerekiyor ” dedi.

Orta Doğu’da, İsrail ile İran destekli Hizbullah arasındaki ateşkes devam ediyor ancak her iki taraf da ateşkes anlaşmasını ihlal etmekle suçlanıyor. Tahran, çatışmaların tırmanmasıyla ülkenin ikinci büyük şehri Halep’i ele geçirmesinin ardından Suriye hükümetine yardım sözü verdi.