Petrol fiyatlarının jeopolitik gerginliklerin etkisi ile son 5 haftanın en güçlü yükselişini yaşamasının ardından, ABD dolarında görülen zayıflama ve buna bağlı olarak risk iştahındaki artış petrol fiyatlarının güne yatay bir seyirle başlamasını sağladı.

Brent, haftanın ikinci işlem gününde 73 dolar seviyesinde tutundu. Brent petrol Pazartesi günü yüzde 3’ü aşan artışla 73 doların üzerinde işlem görmüştü. ABD ham petrolü de 69 doların üzerinde. Bloomberg Dolar Endeksi, üçüncü gün de de negatif tarafta yer alırken, geri çekilen dolar emtia piyasasının bir miktar gevşemesine yol açtı.

Çin’in petrol talebi belirleyici olacak

Çin talebi ve küresel arz fazlasıyla ilgili endişeler görünümü etkilediğinden petrol yıl başındaki değerine göre hâlâ düşük seyrediyor. ABD ham petrolü için vadeli piyasada en yakın iki vadeli işlem sözleşmesi arasındaki fark Şubat ayından bu yana ilk kez Pazartesi günü düşüş eğiliminde işlem gördü.

Uluslararası Enerji Ajansı, Çin’in petrol talebinin düşmeye devam etmesiyle gelecek yıl günde 1 milyon varilden fazla potansiyel fazla öngördü. Değerlendirmelere göre OPEC+ üretimi canlandırmaya karar verirse bu üretim fazlası daha da artabilir.

Şanghay’daki Chaos Araştırma Enstitüsü’nde analist olan Zhou Mi, “Orta ve uzun vadede petrol konusunda düşüş beklentisi içindeyiz. OPEC+’ın planlanan üretiminin artması ve Çin’in talebinin zirveye ulaşması küresel bir fazla olasılığını artırdı” yorumunu yaptı.

Reuters’ın üst düzey bir Lübnanlı yetkiliye atıfta bulunan haberine göre, Lübnan ve Hizbullah İsrail ile ateşkes için ABD’nin önerisini kabul etti. Bir ABD yetkilisi, müzakerelerin devam ettiği konusunda uyardı.