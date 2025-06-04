Petrol, Kanada’daki üretimi durduran yangınların büyümesini yavaşlatan yağmurun etkisiyle birlikte, ABD stoklarının azaldığına dair işaretlerin dengelenmesi sonucunda iki günlük yükselişin ardından yatay seyretti.

Brent petrol varil başına 65 doların üzerinde işlem görürken, ABD ham petrolü yaklaşık 63 dolardan işlem gördü. Amerikan Petrol Enstitüsü’ne göre, ABD’deki stoklar geçen hafta 3,28 milyon varil azaldı. Bu rakam, çarşamba günü açıklanacak resmi verilerle doğrulanırsa, Mart ayından bu yana görülen en büyük stok düşüşü olacak.

Kanada’da üretimin yaklaşık yüzde 7’sini durdurmaya yol açan orman yangınlarının ardından, pazartesi günü bir tesis yeniden faaliyete geçirdi. Bu yangınlar, ABD’deki kritik depolama merkezlerine yapılan petrol sevkiyatlarını riske atarken, OPEC+ grubunun arz artışlarının etkisini de sınırladı.

Petrol fiyatları, bu hafta başında OPEC+’nın beklentilere paralel şekilde üretimi artırma kararının daha büyük bir artış endişesini hafifletmesinin ardından yükselmişti. Ancak fiyatlar hâlâ yıl başından bu yana yaklaşık yüzde 12 düşmüş durumda. Bu düşüşte, OPEC+’nın fiyatları korumak için üretimi kısma politikasından geri adım atması ve ABD öncülüğündeki ticaret savaşlarının talebi olumsuz etkileyeceği endişeleri etkili oldu.