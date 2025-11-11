Brent, Pazartesi günkü küçük kazanımın ardından varil başına 64 doların altında seyrederken, ABD ham petrolü (WTI) ise 60 dolar civarında işlem gördü.

Arzı artırmaya devam eden OPEC, Çarşamba günü aylık piyasa analizini yayımlayacak. Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) da aynı gün yıllık görünüm raporunu açıklayacak. IEA, daha önce 2026 yılı için rekor düzeyde yıllık arz fazlası öngörmüştü ve bu tahminini Perşembe günkü aylık raporunda güncelleyecek.

ABD petrol vadeli işlemleri, yıl başından bu yana yaklaşık yüzde 16 değer kaybetti ve son üç aydır düşüş yaşıyor. Uzun süren bu gerileme; OPEC ve müttefiklerinin üretim kısıtlamalarını gevşetmesi ve ittifak dışındaki üreticilerin de piyasaya ek varil arz etmesiyle küresel bir arz fazlası beklentilerinden kaynaklanıyor.

Hindistan’ın petrol ithalatı da dikkatle izlenen başlıklar arasındaydı. ABD Başkanı Donald Trump, Washington’un Yeni Delhi ile bir ticaret anlaşmasına “oldukça yakın” olduğunu ve Hindistan’ın “Rus petrolü almayı durdurduğunu” söyledi. Trump, Ukrayna savaşının sona erdirilmesi çabaları kapsamında Hindistan’ın Moskova’dan petrol alımını azaltması için baskı yapıyordu.

ABD ayrıca Rus enerji şirketleri Lukoil PJSC ve Rosneft PJSC’ye yaptırım uyguladı. Konuya yakın bir kişiye göre Lukoil, Irak’taki büyük West Qurna 2 sahasından yapılan petrol sevkiyatlarında mücbir sebep ilan etti.

Salı günü ABD’de federal tatil olması nedeniyle işlem hacimlerinin normalden düşük olması bekleniyor.