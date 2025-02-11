Brent Pazartesi günü yüzde 1,6 artışla kapandıktan sonra varil başına 76 dolara yakın seyrederken, ABD Ham Petrolü iki günlük artışın ardından 72 doların üzerinde işlem gördü. Rakamlara aşina kişilere göre, Rus verileri geçen ay üretimin ülkenin OPEC+ kotasının daha da altına düştüğünü gösterdi.

Petrol, yılın başında dalgalı bir performans gösterdi ve başlangıçta soğuk kış ve ABD’nin Rusya’nın ham petrol endüstrisine uyguladığı yaptırımlar nedeniyle daha yüksek ısıtma talebiyle yükseldi. Ancak, Trump’ın tarifeleri birçok cephede ticaret savaşlarını tehdit etmesiyle fiyatlar son üç haftada düştü.

ABD başkanı en son, ülkenin en büyük iki yabancı tedarikçisi olan Kanada ve Meksika’dan yapılanlar da dahil olmak üzere tüm ABD alüminyum ve çelik ithalatına yüzde 25 oranında tarife uyguladı. Vergiler 4 Mart’ta yürürlüğe girecek ve Trump, yerel üretimi destekleme çabasını göstererek daha da artabileceğini söyledi.