Brent, Çarşamba günü ABD verilerinin Cushing, Oklahoma’daki önemli merkezdeki ham petrol stoklarının 2014’ten bu yana en düşük seviyeye ulaştığını göstermesine rağmen yüzde 1’den fazla düşüşle kapanış yaptıktan sonra varil başına 76 doların altına düştü. ABD ham petrolü de zayıftı.

Perşembe günkü rakamlara göre Çin’de TÜFE yüzde 0,1 geldi ve bu durum hükümetin teşvik enjekte ederek talebi artırma çabalarına bir darbe vurdu. Fabrika deflasyonu 27. aya uzadı.

Petrol, küresel bir fazlalık beklentileri göz önüne alındığında bu yıl fiyatların zorlanacağı yönündeki yaygın endişelere rağmen 2025’e güçlü bir başlangıç ​​yaptı. Çarşamba günü Brent’in ekim ortasından bu yana en yüksek seviyeye ulaştı. Petrol, ABD stoklarının düşmesi, Rusya’dan gelen daha düşük arzlar ve ABD Başkanı seçilen Donald Trump’ın göreve geldiğinde akışları bozabileceği endişeleri tarafından yönlendirildi.

UBS Group Bölgesel Baş Yatırım Görevlisi Wayne Gordon, 20 Ocak’taki devir teslime atıfta bulunarak, “Bu oynaklığın göreve başlama törenine kadar devam etmesini bekliyorum. Bildiğimiz tek şey, Trump’ın öngörülemez olduğu” dedi.

Trump’ın ticaret ve güvenlik gündemleri küresel petrol piyasasını etkileyebilir. Tüm Kanada ithalatlarına, potansiyel olarak ham petrol sevkiyatları da dahil olmak üzere, gümrük vergileri koyma sözü verdi ve Orta Doğu’da yönetiminin İran akışlarına karşı yaptırımları sıkılaştırması bekleniyor.