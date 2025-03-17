Petrol, Çin’in tüketimi canlandırmak için adımlar atacağını söylemesinin ve ABD’nin Yemen’deki Husilere yeni saldırılar düzenlemesinin ardından ikinci gün de yükseldi.

Brent ham petrolü Cuma günü yüzde 1 yükseldikten sonra varil başına 71 doların üzerine çıktı ve ABD Ham Petrolü 68 dolara yaklaştı. Pekin, hisse senedi ve gayrimenkul piyasalarını istikrara kavuşturmak, ücretleri yükseltmek ve ülkenin doğum oranını artırmak için politikalar açıklayacak.

Bu arada, ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth Pazar günü, grubun Kızıldeniz’deki sivil ve askeri gemileri hedef almayı bırakana kadar ABD’nin Yemen’deki Husi militanlarına yönelik askeri saldırılarının acımasız olacağını söyledi. Bu, ABD Başkanı Donald Trump’ın bir gün önce Yemen’de İran destekli milislerin kontrolündeki yerlere saldırı emri vermesinin ardından geldi.

ABD başkanı, bu hafta Rusya lideri Vladimir Putin ile görüşebilir.

Daan Struyven’in de aralarında bulunduğu analistler, Pazar günü yayınladıkları bir notta, kasvetli görünümün Goldman Sachs Group’un Brent ham petrol tahminlerini düşürmesine yol açtığını söyledi. Wall Street devi ayrıca, tarifelerin küresel büyümeyi tehlikeye atması nedeniyle petrol talebinin önceki tahminlerden daha düşük olacağını söyledi.