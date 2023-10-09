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"Pile'de devam eden durumu çözüme kavuşturacak düzenlemeler konusunda mutabakata varıldı. Halen birkaç yöntem tartışılıyor ancak çerçeve anlayışı bugün yürürlüğe girecek."

Stewart, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

Varılan mutabakata ilişkin herhangi bir detay paylaşılmadı.

Söz konusu gelişmeyi, BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs’taki Özel Temsilcisi ve Barış Gücü Misyon Şefi Colin Stewart açıkladı.

Pile – Arsos (Yiğitler) köyü arasındaki yolla ilgili mutabakata varıldı.

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