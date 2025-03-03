KKTC Başbakanlık Spor Dairesi Müdürlüğü Piyangolar Birimi ile Kamu İşçileri Sendikası (Kamu-İş) arasında Toplu İş Sözleşmesi (TİS) imzalandı.
Sözleşme, KKTC Başbakanlık Müsteşarı ve KKTC Spor Dairesi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Cahitoğlu, Piyangolar Birimi Sorumlusu Turgut Sunalp, Kamu-İş Genel Başkanı Ahmet Serdaroğlu ve sendika yetkililerinin katılımıyla imzalanarak yürürlüğe girdi.
1 Ocak 2025 - 31 Aralık 2026 tarihleri arasında geçerli olacak sözleşme ile çalışanların haklarında iyileştirmeler sağlanması hedefleniyor.
Kamu-İş tarafından yapılan açıklamada, imzalanan sözleşmenin çalışanlara hayırlı olmasını temenni edildi.