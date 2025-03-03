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Kamu-İş tarafından yapılan açıklamada, imzalanan sözleşmenin çalışanlara hayırlı olmasını temenni edildi.

1 Ocak 2025 - 31 Aralık 2026 tarihleri arasında geçerli olacak sözleşme ile çalışanların haklarında iyileştirmeler sağlanması hedefleniyor.

Sözleşme, KKTC Başbakanlık Müsteşarı ve KKTC Spor Dairesi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Cahitoğlu, Piyangolar Birimi Sorumlusu Turgut Sunalp, Kamu-İş Genel Başkanı Ahmet Serdaroğlu ve sendika yetkililerinin katılımıyla imzalanarak yürürlüğe girdi.

KKTC Başbakanlık Spor Dairesi Müdürlüğü Piyangolar Birimi ile Kamu İşçileri Sendikası (Kamu-İş) arasında Toplu İş Sözleşmesi (TİS) imzalandı.

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