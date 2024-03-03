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Kaçakçılık Bölümü operasyon sonucu, piyasa değeri 750.000 TL'nin üzerinde olan çeşitli yedek parçalar, elektronik ürünler, reklam malzemeleri ve ticari mallara el konuldu. Dikkatli çalışmaları ve titiz denetimleriyle operasyon gerçekleştirildi.

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