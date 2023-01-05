Elde edilen bilgiye göre, TL’nin döviz kurları karşısındaki değer kaybının artması, Türkiye’nin hammaddeye ulaşmasını zorlaştırdı.

Ülkede ilaç sorunu gittikçe artıyor. Onkoloji ve diyaliz hastalarının kullandığı ilaçların yanı sıra çocuk antibiyotikleri , göz damlaları ve tansiyon ilaçları da artık piyasa da bulunamıyor.

Yoldan çıktı takla attı: Feci kazada yaralı var

Yoldan çıktı takla attı: Feci kazada yaralı var

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