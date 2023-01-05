Ülkede ilaç sorunu gittikçe artıyor. Onkoloji ve diyaliz hastalarının kullandığı ilaçların yanı sıra çocuk antibiyotikleri, göz damlaları ve tansiyon ilaçları da artık piyasada bulunamıyor.
Elde edilen bilgiye göre, TL’nin döviz kurları karşısındaki değer kaybının artması, Türkiye’nin hammaddeye ulaşmasını zorlaştırdı.
Ecza depolarının Türkiye’de yaşanan hammadde sorunu nedeniyle Türkiye'den ithalat yapamadığı kaydedilirken, izin sistemindeki ekranların kapatıldığı ifade edildi.
Kaynak: Kıbrıs Postası - Mustafa Baflı
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