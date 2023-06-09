Ülkede akaryakıta gelen zammın ardından şimdi de “tüp gaz krizi” yaşanıyor... Birçok markette tüp gaz satışı durduruldu.

Elde edilen bilgiye göre, bazı marketlerin tüp gaz stokları tükendi.

Stokları tükenmeyen marketlerde ise sınırlı sayıda tüp gaz kalırken, bu marketler de yakın zamanda müşterilerine tüp gaz satamayacak duruma gelecek.

Tedarikte yaşanan sorundan dolayı bu krizin yaşandığı öğrenilirken, 15 Haziran’a kadar ülkeye tüp gelmeyeceği de iddia ediliyor.

Öte yandan on kiloluk ev tipi tüp gazlar 28 Nisan 2023 tarihinden itibaren 250 TL’ye marketlerde satışa sunuluyor.

Kaynak : Kıbrıs Postası