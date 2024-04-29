Genel Kurul toplantısında önce “Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi (Kuruluş Görev ve Çalışma Esasları) (Değişiklik) Yasa Tasarısı” görüşüldü.

İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi Başkanı Emrah Yeşilırmak Yasa Tasarısı'na ilişkin raporu okudu.

Yeşilırmak, Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi Yasası’nın geçen yaz geçirildiğini söyleyerek, yasanın uygulamaya girmesiyle bazı eksikliklerin var olduğunun görüldüğünü dolayısıyla değişiklik yasa tasarısının hazırlandığını belirtti.

Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi (Kuruluş Görev ve Çalışma Esasları) (Değişiklik) Yasa Tasarısı ile sağlık kurumu ücretlerinin güncellendiğini ve eksikliklerin giderildiğini söyleyen Yeşilırmak, katkı koyan herkese teşekkür etti.

-Besim

CTP Milletvekili Filiz Besim de söz alarak Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi Yasası’nın geçen yaz Meclisten geçtiğini, uygulamaya girdiğinde sehven yapılan bazı hataların ortaya çıktığını, tasarıyla bu hataların güncellendiğini söyleyerek, geniş ve kapsamlı yasaların daha sık, beş yılda bir güncellenmesi gerektiğini belirtti.

Besim, geçen hafta meydana gelen ambulans kazasına değinerek, bu kazadan ders çıkarılması gerektiğini, 112 acil personeline yönelik eğitimlerin ciddiyetle ele alınmasının önemli olduğunu vurguladı.

-Dinçyürek

Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek de Yataklı Tedavi Kurumları Yasası’nın geçen yıl geçtiğini, geniş kapsamlı bir yasada pratikte gözden kaçan noktaların gündeme geldiğini ve tasarıyla değişikliklerin yapıldığını söyleyerek, katkı koyanlara teşekkür etti.

Dinçyürek, Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi için de yasa çalışmalarının sürdüğünü, daha etkin olması, kadrolarının düzenlenmesi ihtiyacı bulunduğunu belirtti.

112 Acil Servis için de yasanın Mecliste olduğunu dile getiren Dinçyürek, “Bir an önce ihtiyaç duyduğumuz kadroları tahsis edip, etkin ve verimli çalışmak için yasaya ihtiyacımız var” dedi.

Dinçyürek, istihdam için bu yasaya ihtiyaç duyulduğunu kaydetti.

Konuşmaların ardından yasa tasarısının madde madde görüşülmesine geçildi, tasarının ivediliği olmadığından üçüncü görüşmesi bir sonraki oturuma bırakıldı.

Daha sonra “Poliçeler (Değişiklik) Yasa Tasarısı'nın üçüncü görüşmesine geçildi. Yasa tasarısı oy birliğiyle kabul edildi.

Meclis’in bugünkü oturumu sona erdi. Bir sonraki toplantı yarın saat 10.00’da başlayacak.