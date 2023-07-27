Polisten yapılan açıklama şu şekilde:

25.07.2023 tarihinde, D.S.(E-30)’den satın alınarak Cihangir’de faaliyet gösteren bir mezbahaya getirilen iki adet tosunun kulak numarasının aynı olduğu tespit edilmesi üzerine, Polis, Veteriner, Gümrük ve Rüsumat Dairesi personeli tarafından D.S.’ye ait Boğaziçi’ndeki ağılda yapılan kontrolde, ağıl içerisinde bulunan başka iki tosunun da kulak numaralarının 2019 yılındaki ineklere ait olduğu tespit edilmiştir. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, söz konusu 4 adet tosun emare olarak alınmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

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