Polis Basın Subaylığı'ndan yapılan açıklamaya göre: 07.08.2023 tarihinde Lefkoşa’da sakin Burak KIRDAR(E-20)’ın 06.08.2023 tarihinden beridir kalmakta olduğu ikametgahtan ayrıldığı ve halen kendisinden haber alınamadığı belirtilmiştir. Bahse konu şahıs aranmakta olup, soruşturma devam etmektedir.

   07.08.2023 tarihindeLefkoşa’da sakin Sibel SINIRGEÇ (K-22)’in, kalmakta olduğu ikametgahtan ayrıldığı ve halen kendisinden haber alınamadığı belirtilmiştir. Bahse konu şahıs aranmakta olup, soruşturma devam etmektedir.

Ailesi Playstation almadı diye sinir krizi geçirdi, evi dağıttı! Ailesi Playstation almadı diye sinir krizi geçirdi, evi dağıttı!

      08.08.2023 tarihinde  Girne’de sakin Elif BALCI (K-37)’nın kalmakta olduğu ikametgahtan ayrıldığı ve halen kendisinden haber alınamadığı belirtilmiştir. Bahse konu şahıs aranmakta olup, soruşturma devam etmektedir.