Polisten yapılan açıklamada pazar günü, 07.30-12.00 saatleri arasında, İskele Long Beach’te, KKTC Atletizm Federasyonu tarafından bir yol koşusu (Long Beach Run) düzenleneceği belirtildi.

Yol koşusu kapsamında belirtilen tarih ve saatler arasında, Gazimağusa-Karpaz Anayolu üzerinde bulunan Cyprus Garden Çemberi (Lokum Çemberi) ile Ötüken Çemberi arasındaki yol güzergahının, Gazimağusa istikameti polis tarafından araç trafiğine kapatılacağı, Karpaz istikametinin ise araç trafiğine açık olacağı kaydedildi.

Karpaz istikametinden gelip Gazimağusa istikametine gidecek olan araç sürücüleri için ulaşımın; Cyprus Garden Çemberi’nden (Lokum Çemberi) sağa dönülerek İskele Ercan Anayolu- Ünimar Çemberi-Sınırüstü-Aygün ve Ötüken yol güzergahı üzerinden sağlanacağı ifade edildi.

Yol koşusunun devam ettiği sürece bahse konu yol güzergahını kullanacak olan sürücülerin, kendileri ile sporcuların can ve mal güvenlikleri açısından yavaş ve dikkatli seyretmeleri ayrıca trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerektiği kaydedildi.