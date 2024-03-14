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84’ü diğer trafik suçlarından oluşmaktadır.

3’ü kamyon araçların trafiğe çıkış saatlerine uymamak ve

1’i sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanmak,

Toplam 1,957 araç sürücüsü kontrol edilmiş olup, çeşitli trafik suçlarından dolayı toplam 475 araç sürücüsü rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken, 2 sürücü tutuklanmış ve 45 araç ise trafikten men edilmiştir.

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