Polisten verilen bilgiye göre, dün akşam 20:00 - 02:00 saatleri arasında gerçekleştirilen denetimlerde, Lefkoşa’da; eğlence mekanları, alkollü içki satışı yapılan yerler ve gece kulüpleri kontrol edildi, herhangi bir olumsuzluk tespit edilmedi.

Kahvehane ve pansiyonlardaki denetimlerde, ülkede ikamet izinsiz kaldıkları tespit edilen 2 kişi tutuklanarak aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı.

Trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu, toplam 820 araç sürücüsü kontrol edildi. 3’ü alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 155’i yasal hız sınırının üzerinde süratli araç kullanmak olmak üzere toplam 261 araç sürücüsü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek, aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken, 45 araç trafikten men edildi.

-Gazimağusa

Gazimağusa’da gerçekleştirilen denetimler kapsamında; eğlence mekanları, alkollü içki satışı yapılan yerler ve gece kulüpleri kontrol edilmiş olup herhangi bir olumsuzluk tespit edilmedi.

Trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu, toplam 1450 araç sürücüsü kontrol edildi ve 2’si alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 20’si yasal hız sınırının üzerinde süratli araç kullanmak olmak üzere toplam 161 araç sürücüsü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken, 10 araç trafikten men edildi ve 1 sürücü de tutuklandı.

-Girne

Girne’de gerçekleştirilen denetimler kapsamında; eğlence mekanları ve halkın yoğun olarak bulunduğu yerler kontrol edilmiş olup, ikamet izinsiz olarak ikamet ettiği tespit edilen 1 kişi tutuklandı.

Trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu, toplam 1460 araç sürücüsü kontrol edildi ve 8’i alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 3’ sürüş ehliyetiz araç kullanma, 76’sı yasal hız sınırının üzerinde süratli araç kullanmak olmak üzere toplam 292 araç sürücüsü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken, 53 araç trafikten men edilmiş ve 1 sürücü ise tutuklandı.

-Güzelyurt

Güzelyurt’ta gerçekleştirilen denetimler kapsamında; eğlence mekanları ve halkın yoğun olarak bulunduğu yerler kontrol edildi, yetkili makamlardan izinsiz alkollü içki satışı yaptığı tespit edilen 2 işletme ile yetkili makamlardan izinsiz tütün ürünü satışı yaptığı tespit edilen 1 işletme hakkında yasal işleme gidildi.

Trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu, toplam 1750 araç sürücüsü kontrol edildi, 41’i yasal hız sınırının üzerinde süratli araç kullanma, 3’ü sürüş ehliyetsiz araç kullanmak olmak üzere toplam 534 araç sürücüsü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken, 27 araç trafikten men edildi.

Operasyon kapsamında trafik ekipleri tarafından bir araçta yapılan aramada bir adet tecavüzi alet (Muşka) bulundu. Araç sürücüsü tutuklanarak hakkında yasal işlem başlatıldı.

-İskele

İskele’de gerçekleştirilen denetimler kapsamında; eğlence mekanları ve halkın yoğun olarak bulunduğu yerler kontrol edilmiş olup, ikamet izinsiz olarak ikamet ettiği tespit edilen 5 kişi tutuklandı.

Trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu, toplam 845 araç sürücüsü kontrol edilmiş, 3’ü alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 50’si yasal hız sınırının üzerinde süratli araç kullanma olmak üzere toplam 106 araç sürücüsü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken, 7 araç trafikten men edildi ve 3 sürücü de tutuklandı.