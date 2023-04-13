Bir grup mühendisi Teknecik’e gönderen hükümet, arızalı ve devre dışı kalan jeneratöre müdahale edilmesini istedi.

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Hükümetin talimatıyla, Polis Genel Müdürlüğü de Teknecik etrafında tedbir aldı.

Kaynak: Haber Kıbrıs