Polis Genel Müdürlüğü'nden konuyla ilgili yapılan açıklama şöyle:

Yeni yılın yaklaşmasını fırsat bilen köyü niyetli şahısların, “MARKETLERDEN HEDİYE ÇEKİ KAZANDIĞI” yönünde Facebook, Messenger ve/veya Instagram gibi sosyal medya uygulamaları üzerinden ve cep telefonlarına gönderdikleri sahte kısa mesajlar(SMS) aracılığıyla özellikle yaşlı kesimi hedef alarak dolandırdıkları ve kendilerinden sahtekarlıkla para temin ettikleri tespit edilmiştir.

Son olarak facebook kullanıcı/ları tarafından, çalınan sahte iki hesap ile dolandırmak kastıyla “MESSENGER” uygulaması üzerinden ele geçirdiği facebook hesaplarındaki arkadaşlarına, bir süpermarketten hediye çeki kazandığı yönünde sahte mesajlar göndererek, yaşlı üç şahsın “Cep Telefonu, Kimlik ve Kredi Kartı Bilgilerini” aldıktan sonra, bahse konu şahısların kredi kartlarından yüklü miktarda paranın sahtekarlıkla temin edildiği tespit edilmiştir.

Halkımızın ve özellikle yaşlı şahısların benzer mağduriyetleri yaşamaması adına, aile büyüklerimizin “SAHTE MARKET HEDİYE MESAJLARI” konusunda uyarılması ve tanıdığı bir şahıs olsa bile emin olmadan cep telefonu, kimlik ve/veya kredi kartı bilgilerini sosyal medya uygulamaları ve kısa mesaj(SMS) üzerinden kimseyle paylaşmamaları önemle rica olunur.