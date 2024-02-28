27.02.2024 tarihinde, 20:00-00:00 saatleri arasında, Lefkoşa ve İskele Polis Müdürlükleri’nin sorumluluk alanları içerisinde, eş zamanlı asayiş ve trafik denetimleri gerçekleştirildi.

Lefkoşa’da Trafik Ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu, toplam 1210 araç sürücüsü kontrol edildi ve 115’i yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 2’si alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 4’ü sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanmak, 71’i sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 20’si emniyet kemeri takmadan araç kullanmak, 62’i seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, 18’i sigortasız araç kullanmak, 1’i trafik ışıklarına uymamak, 1’i tehlikeli sürüş yapmak, 4’ü kamyon araçların trafiğe çıkış saatlerine uymamak olmak üzere toplam 428 araç sürücüsü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken, 85 araç ise trafikten men edilmiştir.

İskele’de gerçekleştirilen Trafik Ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu, toplam 648 araç sürücüsü kontrol edildi ve 48’i yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 1’ü alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 1’i sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanmak 6’sı sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 16’sı emniyet kemeri takmadan araç kullanmak, 16’sı seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, 1’i sigortasız araç kullanmak olmak üzere toplam 144 araç sürücüsü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken, 1 sürücü tutuklanmış ve 19 araç ise trafikten men edilmiştir.