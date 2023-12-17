Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre, dün ülke genelinde polis tarafından gerçekleştirilen trafik denetimleri sonucu; toplam 1,970 araç sürücüsü kontrol edildi ve 281’i yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 30’u alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 2’si sürüş ehliyetsiz araç kullanmak, 6’sı sigortasız araç kullanmak, 17’si sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 17’si emniyet kemeri takmadan araç kullanmak, 9’u seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak ve 36’sı diğer trafik suçlarından olmak üzere, toplam 398 araç sürücüsü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken, 2 araç sürücüsü tutuklanmış ve 42 araç ise trafikten men edilmiştir.