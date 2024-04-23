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60’ı diğer trafik suçlarından oluşmaktadır.

2’si trafik ışıklarına uymamak ve

Tozlu hava perşembe gününe kadar devam edecek!

Tozlu hava perşembe gününe kadar devam edecek!

1’i sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanmak,

22.04.2024 tarihinde, ülke genelinde Trafik Ekipleri tarafından gerçekleştirilen trafik denetimleri sonucu; toplam 2,414 araç sürücüsü kontrol edilmiş olup, çeşitli trafik suçlarından dolayı toplam 496 araç sürücüsü rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken, 29 araç ise trafikten men edilmiştir.

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