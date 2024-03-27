Polis Genel Müdürlüğü, trafik ekiplerinin, son yapılan denetimlerde toplam 2,981 araç sürücüsünün kontrol edildiğini çeşitli trafik suçlarından toplam 766 araç sürücüsü rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatıldığını, 1 sürücünün tutuklandığını ve 50 aracın ise trafikten men edildiğini duyurdu.

Buna göre rapor edilen trafik suçları şöyle:

363’ü yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak,

11’i alkollü içki tesiri altında araç kullanmak,

6’sı sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanmak,

59’u sürüş esnasında cep telefonu kullanmak,

20’si emniyet kemeri takmadan araç kullanmak,

39’u seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak,

9’u sigortasız araç kullanmak,

1’i trafik ışıklarına uymamak ve

258’i diğer trafik suçlarından oluşmaktadır.