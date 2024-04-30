Zamlarla ilgili 15 gün önceden bilgi verileceğini dile getiren Çavuş, bu yılın başında, 2 Ocak’ta, 15 Ocak’ta yapılacak süt zammı hakkında bilgi verildiğini anımsattı.

Yem-süt paritesi kurmanın önemine değinen Bakan Çavuş, günün koşullarına göre gerekli düzenlemelerin yapılabileceğini belirtti.

Hububat fiyatlarının yeniden değerlendirileceğini, buna göre yem ve süt fiyatlarının belli olacağını kaydeden Çavuş bugüne kadar ne büyükbaş ne de küçükbaş sütünü heba etmediklerini vurguladı.

Geçmişi öne sürüp, “siz de şöyle yapmıştınız” demek istemediklerini kaydeden Çavuş, muhalefetin eleştirilerine önem verdiklerini ancak bazı konuları kürsüden ifade ederken düşünmek gerektiğini belirtti.

100 başlık sürüsü olanın 100 değil 80 kuzusu olduğunu, bunların da peyderpey doğduğunu ifade eden Çavuş, ülkede büyük küçükbaş çiftliklerini kurma ve büyütmeye destek vermeyi hedeflediklerini belirtti.

Çavuş, küçükbaş hayvan sayısını artırmak hedefi henüz tutturulmadıysa bunun bugünün hatası olmadığını belirterek ette ve sütte verim artırma ve sürü büyütme hedeflerinin ortada olduğunu kaydetti.

"Bir ay önce ülkede kuzu yoktu deniyordu şu an 9 bin küçükbaş var"

“Bir ay önce ülkede kuzu yoktu deniyordu şu an 9 bin küçükbaş var” diyen Çavuş, küçükbaş çıkacak bir döneme bayramın denk gelmesiyle üreticinin bundan yaralanmak istemesinden doğal bir şey olmadığını kaydetti.

Yaptıkları denetimlerde ülke çapında hiçbir kasabın buzluğunda kuzu etinin eksik olmadığını kaydeden Çavuş, kuzu sayısı arttığında fiyat tabanı gördüğünde üreticinin zarar görmemesi için çalıştıklarını belirtti.

Narenciye konusunda yapılan konuşmaya da yanıt veren Çavuş, ülkede sadece tırlarla değil konteyner gemileriyle de ihracat yapıldığı halde bunun küçümsenmesini eleştirdi.

Şahali’nin konuşmasında geçen orman arazisinin kendileri göreve geldiğinde şantiye alanı olduğunu belirten Çavuş, ilgili firmaya şantiyelerini sökmeleri ve bölgeden taşınmaları, rekreasyon alanı yatırımı yapmaları için sözleşme imzalandığını kaydetti.

“Doğayı sizin sevdiğiniz kadar biz de seviyoruz” diyen Çavuş “Tarım Bakanlığı belki de ilk kez bir seyir alanı değildir” dedi.

Çavuş, Bakanlık olarak yaptıkları çalışmalara işaret ederek konuşmasının sonunda “1 Mayıs dolayısıyla işçi kardeşlerimin gününü kutlarım” dedi.

Akpınar: “Yükseköğretim yıllardır yok olmama mücadelesi veriyor”

Ardından DP Milletvekili Serhat Akpınar, “Kıbrıs Sorununa Sektörel Bakış: Yükseköğretim Alanı Tecrübesinden Alınacak Dersler” konulu güncel konuşma yaptı.

Annan Planı referandumunun yıl dönümüne işaret eden Akpınar, siyasi diyalog ya da pazarlıklar için yapılan görüşmelere katılanlar dışında bugüne kadar siyasi temsiliyette eşitlik sağlayan tek alanın yükseköğrenim olduğunu kaydetti.

Bu nedenle üniversitelerin siyasete verebileceği dersler olduğuna inandığını belirten Akpınar, Güney Kıbrıs’ın yıllardır KKTC üniversitelerine “Bu kurumlar üniversite olarak sayılamazlar”, “Sahte kurumlardır” dediğini, bu konuda kampanya yürüttüğünü ifade etti.

GKRY’nin KKTC üniversitelerine karşı yürüttüğü çalışmalara işaret eden Akpınar, öte yandan YÖDAK’ın yükseköğretim alanının önünü kesmemesi gerektiğini anlattı.

GAÜ-Arizona iş birliği anlaşmasının YÖDAK’ın karar almama kararı alması nedeniyle yok hükmünde kabul edildiğini söyleyen Akpınar, ABD’de ilk 10’da yer alan Arizona Üniversitesi'yle protokolün iptal edildiğini belirtti.

Yükseköğretimin yıllardır yok olmama mücadelesi verdiğini söyleyen Akpınar, yurt dışı stantlarında taşlandıkları, yumurtalı saldırılara ve tacizlere uğradıklarını, stantlarının kapatılmaya çalışıldığını söyledi.

Milli mücadele yıllarını anımsatan Akpınar, toplu cinayet ve katliamların, BM’nin adaya geldiği 1964’te değil, 1974 Barış Harekatı’yla sona erdiğini belirtti, bunun unutulmaması gerektiğini dile getirdi.

20 yıllık Yeşil Hat Tüzüğü dönemine de işaret eden Akpınar, bu dönemin yükseköğrenim sektörü için hiçbir anlama gelmediğini, üniversitelerin AB programlarından ve hibelerinden yararlanamadığını belirtti.

Akpınar, Kıbrıs sorununun bir toprak ya da al-ver sorunu olmadığını, Kıbrıslı Rumların Kıbrıslı Türklerin önüne set çekme çabası olduğunu söyledi.

Uluçay: “Turizm sezonunu şimdiden planlamak gerek”

Meclis'te daha sonra CTP Milletvekili Teberrüken Uluçay, “Çarşı, Ekonomi ve Siyaset” konulu güncel konuşma yaptı. Ekonominin nabzının enflasyon ve dövizle atmaya devam ettiğini ifade eden Uluçay, ekonomik verileri aktardı.

KKTC’de ilk 4 aylık enflasyon rakamlarının önümüzdeki hafta belli olacağını anlatan Uluçay, bu belli olduktan sonra oluşan hayat pahalılığının maaşlara yansıtılacağını, asgari ücrette de ayarlama yapılacağını dile getirdi.

Fiyat düşüşlerinin raf fiyatlarına yansıması için gereken adımların atılması gerektiğini ifade eden Uluçay, bunun öngörülenin altında bir enflasyon rakamı yakalayabilmek adına da önemli olduğunu söyledi.

Teberrüken Uluçay, Dünya Seyahat ve Turizm Konseyi’nin 2024 yılının turizm faaliyetlerinin pandemiden sonra en çok artacağı yıl olacağı yönünde beklentisi olduğunu anlatarak, turizm sezonunun şimdiden planlanması gerektiğini ifade etti.

Yarın yapılacak ortak 1 Mayıs kutlamasına işaret eden Uluçay her iki tarafta da yaşanan ekonomik sıkıntılara değinerek, Güney’le ilişkilerin önemli olduğunu söyledi. Uluçay, BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Holguin’in bir hafta sonra yapacağı ziyaretin, bu gerçeklerle de birlikte ele alınarak, bir fırsata çevrilmesi gerektiğini belirtti.

Yabancıların mülk alma hakkını TC vatandaşlarına yönelik artırma planı varsa bunun dönemsel olarak arz ve talebe bakarak yapılması gerektiğini dile getiren Uluçay, KKTC’yi tanıyan tanımayan ayrımını doğru bulmadığını anlattı, KKTC’ye gelen herkesin KKTC otoritesini tanıdığını ifade etti.

Bu çerçevede son konuşmayı, Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Girne Milletvekili Fazilet Özdenefe yaptı.

Özdenefe, “İmar Planları Niye Geçirilmiyor?” konulu güncel konuşmasına, 1 Mayıs İşçi bayramını kutlayarak başladı.

Özdenefe: “Yöneticiler, imar planları konusuna önem vermiyor”

İmar Planlarına değindiği konuşması sırasında Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu’nun salonda olmamasına tepki gösteren Özdenefe, şehir planlamanın önemine vurgu yaptı ve Ataoğlu’nu bu konunun önemini idrak edememekle suçladı.

Şehircilik ve şehir planlamanın kapsamından bahseden Özdenefe, 2019 yılında yaptığı bir konuşmada Girne ile ilgili uyarısını anımsatarak, doğru planlama konusunda gereği yapılmadığından bugün Girne’de bir kargaşa yaşandığını, Mağusa İmar Planı’nın ise sıkıntılarla geçtiğini kaydetti.

Yöneticilerin imar planları konusuna önem vermemesinin bedelinin ödendiğini ifade eden Özdenefe, Başbakan Ünal Üstel’in beş ay önce imar planını ülke geneline yayacağını söylediğini hatırlatarak, aradan geçen sürede ülkenin "talan edilmeye devam edildiğini" söyledi.

Konuşmasında Girne 2. Bölge Emirnamesi’nden de bahseden Özdenefe, bugün hala emirname revizesinin konuşulmasını eleştirdi, bunun hala imar planına dönüşmemesini “anomali” olarak değerlendirdi ve “Aslolan imar planıdır.” dedi.

İmar Yasası’nda “emirname revizesi” gibi bir şey olmadığını vurgulayan Özdenefe, imar planlarının 20 yıllık dönemi kapsadığını ve 5 yılda revize edilmelerinin koşul olduğunu aktardı.

Girne 2. Bölge Emirnamesi revizesinin 14 Aralık 2023’te yayımlandığını ve danışma toplantılarının da aralık ayı içerisinde yapıldığını anlatan Özdenefe, taslakta “hazine malları ve hali arazilerin kamu yararı ile ilgili sınırlama koyan” maddeden dolayı değişikliğin ileri gidemediğini savundu. Bazı çevrelerin bu madde ile alakalı baskı yaptığını da kaydeden Özdenefe, Ataoğlu ile Üstel’e “Bu baskıları siz mi yapıyorsunuz, yoksa bu baskının yapılmasına göz mü yumuyorsunuz?” diye sordu.

Sende katlar konusuna da değinen Özdenefe, bunların farklı amaçlarla yapıldığını ancak ensuit dairelere dönüştürüldüğünü, çizildiği gibi kullanılmadığını anlatarak, bununla ilgili mevzuata uyulması veya mevzuatın düzenlenmesini istedi.

Girne Boğaz İmar Planı’nın da 20 yıldır çıkamadığını söyleyen Özdenefe, Gönyeli - Boğaz arasında yaşanan gelişmeye değindi, bu planla ilgili istişarelerde bulunulmasını ve gereğinin en kısa zamanda yapılmasını istedi

Girne Boğaz İmar Planı’nın bir buçuk yıl önce tamamlandığını ve iki kez Birleşik Kurula gittiğini anlatan Özdenefe, mevzuat gereği plan Birleşik Kurula ikinci kez gittikten sonra planlama makamının planı 15 gün içerisinde hayata geçirerek ilan etmesi gerektiğini ancak bunun yapılmadığını kaydetti.

Özdenefe, “İmar Planı’nın yayımlanması ile ilgili talimat Turizm Bakanlığı’ndan Başbakanlığa gönderildi mi? Gönderilmediyse niye gönderilmedi? Eğer Turizm Bakanı gönderdiyse Başbakanlık niye yayımlamadı?” sorularını yöneltti

Konuşmaların ardından Genel Kurul’un bugünkü toplantısı tamamlandı.

Gelecek Birleşim, alınan karar uyarınca yasama öncelikli olarak, yasama ve denetim faaliyetleriyle 6 Mayıs Pazartesi günü saat 10.00’da toplanacak.