28.12.2023 tarihinde, ülke genelinde polis tarafından gerçekleştirilen trafik denetimleri sonucu; toplam 2,169 araç sürücüsü kontrol edildi ve 278’i yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 9’u alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 3’ü sürüş ehliyetsiz araç kullanmak ve sigorta kapsamaksızın araç kullanmak, 50’si sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 17’si emniyet kemeri takmadan araç kullanmak, 36’sı seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, 7’si sigortasız araç kullanmak, 5 işletme izinsiz araç kullanmak ve 100’i diğer trafik suçlarından olmak üzere, toplam 505 araç sürücüsü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken 46 araç ise trafikten men edilmiştir.