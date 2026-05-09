Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, konferans Lefkoşa Türk Lisesi Mehmet Altınbaş Konferans Salonu’nda saat 18.00’de başlayacak ve katılım ücretsiz olacak.

“Çocuklarımız İçin Güvenli Gelecek” temasıyla gerçekleştirilecek konferansta; akran ve siber zorbalık, çocuklarla ilgili adli konular, yasa dışı bağımlılık yapan maddeler, okulda şiddet ile sigara ve alkol kullanımının çocuklar üzerindeki etkileri ele alınacak.

Berova: Bir toplumun vicdanı, annelerin sevgisiyle şekillenir
Alanında uzman konuşmacıların katılımıyla düzenlenecek konferansa, tüm veliler davet edildi.