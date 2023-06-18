Polis Örgütü’nün 59’uncu kuruluş yıl dönümü ve "Polis Haftası Kutlama Etkinlikleri" kapsamında ilk kez düzenlenen Polis-Halk Koşusu bugün polis ve halkın yoğun katılımı ile Lefkoşa’da gerçekleştirildi.

KKTC Atletizm Federasyonu iş birliğinde düzenlenen Polis-Halk Koşusu saat 07.00’da Polis Genel Müdürü Kasım Kuni tarafından başlatıldı. Polis tarafından alınan yoğun güvenlik ve trafik tedbirleri ile tüm sporcuların koşuyu sağlıklı bir şekilde tamamlamasının ardından ödül törenine geçildi.

11 kategoride gerçekleştirilen ödül törenine, Polis Genel Müdürü Kasım Kuni, PGM I. Yardımcısı Ahmet Beşerler ile İlçe ve PGM-Bölüm Müdürlerinin yanı sıra, KKTC Atletizm Federasyonu Başkanı Ferhat Sakallı, koşuya sponsor olan Serkan Benzinċi (Trucks Trading Ltd.), Hasan Sapsızoğlu (Sapsızoğlu Garaj ve Yedek Parça), Serhat Mengüç ve Yaşar Sapsızoğlu (Oero Trading Ltd.)’nun katılımı ile dereceye girenlere ödülleri verildi

Ödül töreninin tamamlanmasının ardından koşunun gerçekleşmesi için katkı yapan sponsorlara, Polis Genel Müdürü Kasım KUNİ tarafından koşu anısı olarak teşekkür plaketi takdim edildi.