Polisin açıklaması şöyle:

Denetimler kapsamında;

• 5000 kg ve üzerindeki ağırlıkta olan kamyonların, kamu mesai saati başlangıcının bir saat öncesinden mesai başlangıç saatine kadar olan sürede, (07:00-08:00 saatleri arasında) trafikte seyretmelerinin yasak olmasına rağmen, yasağa uymadığı tespit edilen toplam 1 kamyon sürücüsü,

• Mesleki sürücü belgesi olmadan kamu taşımacılığı yapan 1 sürücü,

• Aracın sabit koltukları dışında başka bir yerde yolcu taşıyan 3 sürücü ve

• KKTC’den sürüş ehliyeti olmadığı halde araç kullanan 1 sürücü rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılmıştır.

Polisin genel trafik kontrollerinin yanı sıra, kamyonların trafiğe çıkış saatleri ile kamu işletme izinli araçlara yönelik denetimlerin süreceğini hatırlatırız.