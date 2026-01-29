Gönyeli–Alayköy Belediyesi ile Osmanlar Vakfı iş birliğinde, velilere yönelik sürdürülen bu eğitim serisinin bir programdan öte, çocukların geleceğine dair taşınan sorumluluğun bir parçası olarak görüldüğünü belirten Amcaoğlu, bu kapsamda “Çocuğun Bütünsel Gelişimi” başlığıyla Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi Konferans Salonu’nda bir seminer gerçekleştirildiğini ifade etti. Amcaoğlu, çocukların yalnızca akademik yönleriyle değil; sağlıkları, beslenmeleri, ruhsal ve duygusal gelişimleriyle bir bütün olarak ele alınması gerektiğine inandıklarını vurguladı.

Seminerde, Çocuk Hastalıkları ve Çocuk Onkoloji Uzmanı Doç. Dr. Kudret Çağlar çocuk sağlığı ve gelişimi konusunda bilgiler paylaşırken, Diyetisyen Mehmet Miralay ise sağlıklı beslenmenin çocukların fiziksel ve zihinsel gelişimindeki rolünü velilerle paylaştı. Başkan Amcaoğlu, her iki konuşmacıya da katkıları için teşekkür etti.

Açıklamasında, göreve geldikleri günden bu yana eğitime verdikleri önemin yalnızca fiziki yatırımlarla sınırlı olmadığını kaydeden Amcaoğlu, velileri bilgiyle güçlendiren ve farkındalık yaratan bu tür çalışmaların güçlü aile yapılarının oluşmasında önemli bir yere sahip olduğuna inandıklarını belirtti. Bu sürecin zamanla daha da güçleneceğini ve daha geniş kesimlere ulaşacağını ifade etti.

Amcaoğlu ayrıca, seminerlere ev sahipliği yapan Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesine, katkı ve destekleriyle sürece güç katan Osmanlar Vakfına, organizasyonun oluşmasına katkı koyan bölge okullarının yöneticileri ve öğretmenlerine ve katılım gösteren tüm velilere teşekkür etti.

Eğitim seminerlerinin Mart ayında da devam edeceğini belirten Amcaoğlu, program kapsamında

14 Mart 2026 Cumartesi günü “Çocuk İstismarları, Zorbalık ve Aile” başlığıyla Yrd. Doç. Dr. Linda Fraim’in, 28 Mart 2026 Cumartesi günü ise “Ana Baba Tutumları ve Etkili İletişim” konusuyla Psk. Suzan Selçuklu’nun velilerle buluşacağını kaydetti.