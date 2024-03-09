Polis Ekipleri tarafından ülke genelinde dün gerçekleştirilen asayiş ve trafik denetimleri kapsamında, toplam 523 kişi aleyhinde yasal işlem başlatıldı ve 6 kişi tutuklandı.

Asayiş Denetimleri Kapsamında;

# Ülkede herhangi bir yasal statüsü olmadığı halde, ikamet izinsiz olarak ikamet ettiği tespit edilen toplam 2 kişi tutuklandı.

# Kapatma saatine uymadığı tespit edilen toplam 4 işyeri işletmecisi aleyhinde yasal işlem başlatıldı.

Trafik Denetimleri Kapsamında;

# Toplam 2,168 araç sürücüsü kontrol edildi ve çeşitli trafik suçlarından toplam 517 araç sürücüsü rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken, 4 sürücü tutuklandı ve 44 araç ise trafikten men edildi.

# Rapor Edilen Trafik Suçları İse;

275’i yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak,

14’ü alkollü içki tesiri altında araç kullanmak,

3’ü sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanmak,

44’i sürüş esnasında cep telefonu kullanmak,

11’i emniyet kemeri takmadan araç kullanmak,

24’ü seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak,

11’i sigortasız araç kullanmak ve

139’u diğer trafik suçlarından oluşmaktadır.