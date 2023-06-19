Namık Özkan'ın durumu ile ilgili polisten verilen bilgi şu şekilde:

Ülkemizde ziyarette bulunan T.C. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet YILMAZ’ın bulunduğu heyete, kullanımındaki polis motosikleti ile escort görevi yapan bir polis mensubu, Altınbaş (Alpet) Trafik Işıklarına geldiğinde yoldaki deformasyondan dolayı motosikletin kayıp düşerek sürüklenmesi sonucu kaza geçirmiştir. Kaza sonucu yaralanan polis mensubu kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde omuz ve kaburga kemiklerinde kırık teşhisi ile tedavisi sürüyor. Soruşturma devam etmektedir.