Thalassemia hastalarının, Ramazan ayında artan kan ihtiyacına katkı yapmak adına Polis Okulu Müdürlüğü’nde kan bağışı etkinliği gerçekleştirildi. Kan bağışına Polis Okulunda görevli personel ile temel eğitimlerini görmekte olan polis aday adayları katıldı.

Kan verme etkinliği öncesinde, Kuzey Kıbrıs Thalassemia Derneği Başkanı Çiğdem BEŞEVLERLİ tarafından; “Kan Bağışının Thalassemia Hastaları İçin Önemi” konusunda, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Kan Bankası sorumlusu Funda ELAGÖZ ile Kan Bankası görevlisi Buğra Erol SADRAZAM tarafından ise “Kan Vermenin Önemi, Kimler Kan Verebilir? ve Kan Vermede Dikkat Edilecek Hususlarla” ilgili temel bilgiler aktararak, öğrencilerin sorularını cevapladılar.

Bilgilendirme sunumlarının ardından Polis Okulu Müdürü Kaan Resa SAÇAR tarafından, Kan Bankası Sorumlusu Funda ELAGÖZ, Kan Kan Bankası Görevlisi Buğra Erol SADRAZAM ve Thalassemia Derneği Başkanı Çiğdem BEŞEVLERLİ’ye katkılarından dolayı plaket takdim edildi.

Kuzey Kıbrıs Thalassemia Derneği Başkanı Çiğdem BEŞEVLERLİ de Thalassemia hastalarının artan kan ihtiyacına yönelik Polis Okulu Müdürlüğü personeli ve öğrencileri tarafından yapılan bu duyarlılık ve sosyal sorumluluktan dolayı Polis Okulu Müdürü Kaan Resa SAÇAR’a teşekkür ederek belge takdim etti.

Sunumların ardından, Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Kan Bankası personeli tarafından kan alma işlemine geçildi. “Kan ver, Hayat ver” sloganı ile insan hayatının korunması ve devamı için gerekli olan kanın teminine katkı yapan polis mensupları, asli görevlerinin yanı sıra kan bağışı yaparak sosyal sorumluluklarını yerine getirdiler.