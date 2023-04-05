Kan verme etkinliği öncesinde, Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı’nın kan bağışçısı kazanım uzmanı Şerife TUTKU tarafından öğrencilere, bilinçli ve karşılık beklemeden düzenli kan bağışçısı olabilmeleri için kan verme konusunda bilgilendirme sunumu düzenlendi.

Sunumun ardından, Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı personeli tarafından kan alma işlemine geçildi. “Kan ver, Hayat ver” sloganı ile insan hayatının korunması ve devamı için gerekli olan kanın teminine katkı yapan polis mensupları, asli görevlerinin yanı sıra kan bağışı yaparak sosyal sorumluluklarını da yerine getirdiler.

Thalassemia hastalarının artan kan ihtiyacına yönelik yapılan bu duyarlılık ve sosyal sorumluluktan dolayı Kuzey Kıbrıs Thalassemia Derneği Başkanı Çiğdem Beşevlerli, Polis Okulu Müdürü Hüseyin Kafa’ya teşekkür ederek etkinlik anısına belge takdim etti.