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Tabanca atış yarışmasının düzenlenmesinde emeği geçenlere, Polis Özel Harekat Müdürü Yusuf Karip tarafından teşekkür plaketi takdim edildi.

Ödül Törenine, Polis Genel Müdürü Kasım Kuni, İlçe ve Bölüm Müdürleri ile KKTC Atıcılık Federasyonu hakemlerinin yanı sıra, atış yarışmasındaki takımlarda yer alan yer alan sporcular katıldı.

Takım ve ferdi klasmanda dereceye girenlere bugün düzenlenen törenle ödülleri verildi.

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Polis’ten verilen bilgiye göre, Polis Genel Müdürlüğü ve KKTC Atıcılık Federasyonu işbirliğinde düzenlenen atış yarışmasına 6 kadın ve 8 erkek takım katıldı.

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