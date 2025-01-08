Ümraniye’de 23 Eylül 2024 tarihinde polis memuru Şeyda Yılmaz’ı(27) vurarak şehit eden Yunus Emre Geçti’nin ağırlaştırılmış müebbet ve 50 yıla kadar hapis talebiyle yargılandığı dava karara bağlandı. Anadolu 26. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya, sanık Yunus Emre Geçti tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlanırken, şehit polis Şeyda Yılmaz’ın ailesi de salonda hazır bulundu.

Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, tutuklu sanık Yunus Emre Geçti’yi polis memuru Şeyda Yılmaz’a karşı işlediği "Kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı.

Diğer polis memurunu yaraladığı gerekçesiyle "Kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 20 yıl hapis cezasına çarptırılan sanık Geçti hakkında, annesi Pınar Geçti’ye karşı eyleminden dolayı "Olası kastla kasten yaralama" suçundan 3 yıl hapis cezası verildi. Ayrıca, “Polis memuruna karşı mukavemet” suçundan 3 yıl 9 aya kadar hapisle cezalandırılmasına hükmedildi.