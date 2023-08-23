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23.08.2023 tarihinde, saat 07:30 sıralarında, İnönü köy yolu boyunca, kuzey istikametine doğru seyreden Aşkın ÖZYÜREKLİLER (K-25), yönetimindeki SM 453 plakalı araç ile yolun sonunda bulunan Lefkoşa - Gazimağusa Anayolu üzerinde bulunan çembere dikkatsizce giriş yapması sonucu, o esnada anayol üzerinde Gazimağusa istikametine doğru seyreden Orçun ÇAKIR (E-39) yönetimindeki MU 417 plakalı aracın önünü tıkaması sonucu çarpışmışlardır. Çarpmaya müteakiben SM 453 plakalı araç yol içerisinde tavan üzerinde devrilmiştir. Kaza sonucu yaralanan SM 453 plakalı araç sürücüsü Aşkın ÖZYÜREKLİLER kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesinde yapılan tedavisinin arından taburcu olmuştur. Soruşturma devam etmektedir.

Kayıp olan kadınla ilgili yeni gelişme

Kayıp olan kadınla ilgili yeni gelişme

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