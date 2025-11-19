Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren Polis memuru Burak Ateş olguları aktardı.

Polis, 16.11.2025 tarihinde saat 00:43 raddelerinde Lefkoşa’da umumi bir yer olan Girne Caddesi üzerinde, Lefkoşa’da sakin zanlının nefesinde 65 mlg alkollü içki tesiri altında makul mazereti olmaksızın bağırıp çağırmak sureti ile rahatsızlık yaptıktan sonra elinde tutmuş olduğu bira şişesini yere vurup kırarak uygunsuz tavrı harekette bulunduğu esnada aynı cadde üzerinde görevli olan ve kendisini uyaran polisi memuruna hakaret ettiğini söyledi.

Polis, zanlının tutuklanacağı esnada aynı polisi iterek polisi darp görevinden suçunu işlediğini açıkladı.

Polis, zanlının tutuklanarak soruşturma başlatıldığını, mahkemeye çıkarılarak, 3 gün ek süre alındığını belirtti. Polis, zanlının sabıkaları ve askıda 2 meselesi olduğunu belirterek, tutuklu yargı talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlının 20 günü aşmayacak süreyle cezaevinde tutuklu kalmasına emir verdi.