Mahkemede olguları aktaran Gönyeli Polis Karakolu’nda görevli polis memuru, olayın 1 Ocak 2026 tarihinde saat 21.00 sıralarında bir arkadaşın evinde düzenlenen yılbaşı partisinde yaşandığını söyledi. Polis, zanlının henüz bilinmeyen bir sebeple iki kapı ile bir camı kırdığını, şikâyet üzerine olay yerine giden polis ekibinin zanlıyı tutukladığını belirtti.

Polis, saat 22.20 sıralarında Gönyeli Polis Karakolu’na getirilen zanlının nefesinde alkol kokusu gelmesi üzerine alkol testi yapılmak istendiğini, ancak zanlının test için gerekli nefes örneğini vermeyi reddettiğini kaydetti. Zanlının yüksek sesle İngilizce küfür ve hakaret içerikli sözler sarf ederek rahatsızlık yarattığı, ellerini ve kollarını gelişi güzel sallamak suretiyle uygunsuz tavır sergilediği ifade edildi.

Polis memuru, zanlının suçüstü hali gereği tutuklanmaya çalışıldığı sırada görevli polisi göğsünden itmek suretiyle darp ettiğini aktardı. Ayrıca yapılan muhaceret kontrolünde zanlının 29 Kasım 2025 tarihinden itibaren 33 gündür KKTC’de izinsiz ikamet ettiği tespit edildi.

Soruşturmanın devam ettiğini, alınacak ifadeler bulunduğunu belirten polis, mahkemeden 3 gün ek tutukluluk süresi talep etti.

Mahkemede söz alan zanlı R.G. ise, “Üzgünüm, polisi itmedim, çok fazla içkiliydim” dedi. Zanlı ayrıca muhaceret işlemleri için kan örneği verdiğini, test sonucunun henüz çıkmadığını ve bu nedenle izinlerini alamadığını ifade etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.