Gönyeli’de alınan bir şikayet üzerine gidilen bir apartman dairesinde sakin Mırabel Benjamın, kapıyı açarak polisleri görmesi üzerine, üzerini değişip geleceği beyanının ardından kapıyı kapatıp, henüz tespit edilemeyen sebepten dolayı yaklaşık beş metre yükseklikten aşağıya atlamak suretiyle yaralandı.

Polisten verilen bilgiye göre, dün saat 16.00 sıralarında meydana gelen olayda, Benjamın, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan müdahalenin ardından yoğun bakım servisinde müşahede altına alındı.

Soruşturma devam ediyor.